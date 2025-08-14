Peça inspirada em obra de Edgar Allan Poe estreia no Porto Dragão

Leia também | Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026

Na próxima quinta-feira, 21, às 19h30min, o Hub Cultural Porto Dragão , equipamento localizado no Centro de Fortaleza, recebe a peça de terror “O Gato Preto” , do coletivo teatral cearense Trama de Gato.

A obra, inspirada no conto de mesmo nome do escritor Edgar Allan Poe, datada de 1843, reflete sobre questões sociais, raciais e políticas a partir da vida de um homem alcoólatra e violento, levantando questões sobre saúde mental e psíquica.

Protagonizado por Zéis, o ator também é responsável pela direção musical e trilha sonora, esta que reúne rock, grunge e música brasileira. “A música aparece em alguns momentos como números musicais mesmo, mas às vezes ela aparece como ruído, uma composição sonora plástica”, argumenta o artista em comunicado à imprensa.

O momento gratuito, com acessibilidade em Libras, possui classificação indicativa a partir de 16 anos de idade.

