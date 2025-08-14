Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peça inspirada em obra de Edgar Allan Poe estreia no Porto Dragão

Peça "O Gato Preto" estreia com apresentação gratuita no Hub Cultural Porto Dragão
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Na próxima quinta-feira, 21, às 19h30min, o Hub Cultural Porto Dragão, equipamento localizado no Centro de Fortaleza, recebe a peça de terror “O Gato Preto”, do coletivo teatral cearense Trama de Gato.

A obra, inspirada no conto de mesmo nome do escritor Edgar Allan Poe, datada de 1843, reflete sobre questões sociais, raciais e políticas a partir da vida de um homem alcoólatra e violento, levantando questões sobre saúde mental e psíquica.

Protagonizado por Zéis, o ator também é responsável pela direção musical e trilha sonora, esta que reúne rock, grunge e música brasileira. “A música aparece em alguns momentos como números musicais mesmo, mas às vezes ela aparece como ruído, uma composição sonora plástica”, argumenta o artista em comunicado à imprensa.

O momento gratuito, com acessibilidade em Libras, possui classificação indicativa a partir de 16 anos de idade.

Peça “O Gato Preto”

  • Quando: quinta-feira, 21, às 19h30min
  • Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)
  • Classificação indicativa: 16 anos
  • Gratuito

