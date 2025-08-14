Peça inspirada em obra de Edgar Allan Poe estreia no Porto Dragão

Peça inspirada em obra de Edgar Allan Poe estreia no Porto DragãoPeça "O Gato Preto" estreia com apresentação gratuita no Hub Cultural Porto Dragão
Na próxima quinta-feira, 21, às 19h30min, o Hub Cultural Porto Dragão, equipamento localizado no Centro de Fortaleza, recebe a peça de terror “O Gato Preto”, do coletivo teatral cearense Trama de Gato.
Leia também | Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A obra, inspirada no conto de mesmo nome do escritor Edgar Allan Poe, datada de 1843, reflete sobre questões sociais, raciais e políticas a partir da vida de um homem alcoólatra e violento, levantando questões sobre saúde mental e psíquica.
Protagonizado por Zéis, o ator também é responsável pela direção musical e trilha sonora, esta que reúne rock, grunge e música brasileira. “A música aparece em alguns momentos como números musicais mesmo, mas às vezes ela aparece como ruído, uma composição sonora plástica”, argumenta o artista em comunicado à imprensa.
O momento gratuito, com acessibilidade em Libras, possui classificação indicativa a partir de 16 anos de idade.
Leia também | Peça com Odilon Wagner coloca Freud de frente para questões filosóficas
Peça “O Gato Preto”
- Quando: quinta-feira, 21, às 19h30min
- Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)
- Classificação indicativa: 16 anos
- Gratuito