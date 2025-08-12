Cantor carioca Cícero vem a Fortaleza para show em novembro

O cantor e compositor carioca Cícero realizará show em Fortaleza no dia 21 de novembro; ingressos estão à venda

O músico Cícero Lins vem a Fortaleza para apresentação única no mês de novembro. Apresentando a turnê “Uma onda em pedaços”, o artista carioca faz show no palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) no dia 21 de novembro, uma sexta-feira.

Nome de destaque do indie, bossa nova e folk, Cícero ganhou destaque na música a partir de 2011, com o lançamento do álbum “Canções de Apartamento”. No evento na capital cearense, o cantor apresenta no repertório canções do disco de estreia até o lançamento mais recente, “Uma onda em pedaços”.

Os ingressos para o show do Cícero em Fortaleza estão à venda no Sympla e na bilheteria presencial do TJA, com valores de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira).

Cícero em Fortaleza

Quando: sexta-feira, 21 de novembro de 2025



Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira)



Vendas: Sympla e bilheteria do Theatro José de Alencar



