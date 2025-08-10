Coral da AABB reúne vozes e propicia encontros em Fortaleza

Existente desde 1985, o Coral da Associação Atlética do Banco do Brasil reúne vozes de todas as idades com ensaios semanais e apresentações pelo país / Crédito: CORAL AABB/DIVULGAÇÃO

Aberto para associados e não associados, o Coral da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) começou como uma forma de socialização entre funcionários do Banco do Brasil em 1985. De lá para cá, já se passaram 40 anos de atividades, música, amizades e benefícios do trabalho coletivo. O projeto, que teve paradas ao longo da história, segue, em 2025, sendo um ponto de encontro para interessados em arte. Com regência do músico Rodrigo da Costa, o Coral da AABB foi retomado em 2018 após um hiato e, segundo o artista, tem 30 participantes atualmente. A participação no grupo é gratuita e aberta para todas as pessoas, que podem integrar o coral em qualquer parte do ano.

O único pré-requisito é gostar de cantar. "O ensino de música é coletivo, e geralmente 80% do grupo são pessoas que nunca tiveram uma formação musical, então o processo é lento e desafiador", explica Rodrigo da Costa. Como o coral é formado majoritariamente por idosos, o regente adapta o repertório de acordo com as necessidades dos participantes. No caso do Coral da AABB, ele busca ensaiar músicas com "tonalidades mais confortáveis" e trabalha a saúde vocal dos coralistas.

Durante os ensaios, são realizados exercícios de respiração, técnica vocal e fortalecimento da musculatura envolvida na fala e no canto. Coral da AABB: onde são realizadas as apresentações? As apresentações do grupo, conforme a participante Maria Cristina Gurgel, 55 anos, costumam ocorrer nos encontros de corais que são realizados em Fortaleza, a exemplo daqueles promovidos pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Encontro de Corais em Fortaleza Desde 2022, a AABB também é anfitriã de um encontro de corais que recebe grupos de Fortaleza e de outros estados. Em 2025, na quarta edição do evento anual, que costuma ocorrer em maio, o Encontro de Corais da AABB recebeu coletivos de Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia, além de grupos da própria capital cearense. O momento surgiu a partir de uma sugestão do regente Rodrigo, que sentia falta de eventos voltados para a arte no clube.

Além das apresentações locais, o Coral da AABB faz viagens para outros estados. A primeira, Cristina Gurgel recorda, aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, quando o coral tinha apenas três meses de história desde a sua retomada. Essa estreia, já fora de casa, foi a apresentação mais marcante para ela devido ao reconhecimento recebido tão cedo na história do grupo. Outro destino do Coral da AABB foi Recife. Coral da AABB: socialização e benefícios Cristina Gurgel, sócia da AABB, não tinha relação com a arte de cantar antes de saber da existência do coral. Às terças-feiras, ela pega sua bicicleta e, a partir das 17 horas, se dedica aos ensaios na AABB, onde encontra os outros coralistas. Com alguns, inclusive, ela construiu um forte laço de amizade.

“Eu ganhei até uma mãe!”, afirma Cristina sobre uma amiga que conheceu no coral. A relação com Terezinha Florêncio Martins, 84 anos, se estreitou de tal modo que se estendeu para além dos muros da AABB. Terezinha e a filha Natália Florêncio Martins, 58 anos, que também fazem parte do grupo, são como uma família para Cristina. No último Dia das Mães, aliás, foi com a mãe e a irmã postiças que Cristina Gurgel passou a data. “Por conta do coral, a gente se conheceu, a gente sai junto… Às vezes nós nos encontramos com café na casa de uma ou de outra, a relação é bem forte”, diz ela.