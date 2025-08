De Godzilla a Astro Boy: bomba atômica transformou a cultura japonesa

Esta foto, tirada em 26 de junho de 2025, mostra pessoas visitando a exposição comemorativa do 70º aniversário do nascimento de Godzilla, intitulada GODZILLA THE ART, na Galeria Mori Arts Center, em Tóquio. Do hálito atômico ardente de Godzilla às angustiantes representações literárias da doença causada pela radiação, a influência dos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki está profundamente enraizada na cultura popular japonesa / Crédito: Kazuhiro Nogi / AFP

As bombas nucleares que atingiram Hiroshima e Nagasaki influenciaram profundamente e durante décadas a cultura japonesa, inspirando desde Godzilla até as histórias dos mangás. O título em japonês do mangá "Astro Boy" é traduzido como "Átomo poderoso", enquanto outros animes famosos "Akira", "Neon Genesis Evangelion" e "Ataque dos Titãs" mostram explosões em larga escala.

Passar por um sofrimento extremo e exorcizar um trauma é um tema recorrente na produção cultural japonesa, e isto fascinou o público mundial", comenta William Tsutsui, professor de História na Universidade de Ottawa. As bombas atômicas lançadas em agosto de 1945 deixaram quase 140.000 mortos em Hiroshima e 74.000 em Nagasaki. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as histórias de destruição e mutações foram associadas ao temor das frequentes catástrofes naturais e, após 2011, ao acidente em Fukushima. Embora alguns poemas "descrevam o puro terror causado pela bomba atômica no momento em que foi lançada", muitas obras abordam o tema de forma indireta, segundo a escritora Yoko Tawada.

Em seu livro "O Emissário", publicado no Japão em 2014, a autora se concentra nas consequências de uma grande catástrofe, inspirando-se nas semelhanças entre as bombas atômicas, Fukushima e a "doença de Minamata", um envenenamento por mercúrio devido à poluição industrial no sudoeste japonês desde a década de 1950. "Não se trata tanto de um aviso, mas de uma mensagem para dizer: as coisas podem piorar, mas encontraremos uma maneira de sobreviver", explica Tawada.

Dar rosto a "medos abstratos" "Godzilla" é, sem dúvidas, a criação mais famosa que reflete a complexa relação entre o Japão e a energia nuclear: uma criatura pré-histórica despertada por testes atômicos americanos no Pacífico. "Precisamos de monstros para dar forma e rosto a medos abstratos", diz Tsutsui, autor do livro "Godzilla on My Mind". Esta foto, tirada em 26 de junho de 2025, mostra pessoas visitando a exposição comemorativa do 70º aniversário do nascimento de Godzilla, intitulada GODZILLA THE ART, na Galeria Mori Arts Center, em Tóquio. Do hálito atômico ardente de Godzilla às angustiantes representações literárias da doença causada pela radiação, a influência dos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki está profundamente enraizada na cultura popular japonesa Crédito: Kazuhiro Nogi / AFP