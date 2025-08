Hiroshima e Nagasaki: como estão as cidades hoje, 80 anos após as bombas?

Memorial da Paz de Hiroshima mantém intacto escombros do bombardeio como uma ferramenta para que os visitantes não esqueçam dos horrores da guerra / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Hiroshima

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, completam-se 80 anos desde o bombardeio norte-americano contra a cidade de Hiroshima, no Japão. O evento histórico é debatido até hoje como “necessário” para encerrar a Segunda Guerra Mundial, no entanto, o número de vítimas permanece como uma alerta sobre os riscos do uso de armas nucleares. Outra cidade afetada foi Nagasaki, atingida três dias depois, em 9 de agosto de 1945. Os bombardeios marcaram a primeira vez que bombas nucleares foram lançadas em áreas urbanas, com consequências e impactos que perduram mesmo após décadas do acontecido.

Mas como estão as cidades hoje? Leia mais Hiroshima: nos 80 anos da era nuclear, mundo vive corrida armamentista e novas ameaças Sobre o assunto Hiroshima: nos 80 anos da era nuclear, mundo vive corrida armamentista e novas ameaças Hiroshima e Nagasaki são grandes cidades hoje em dia A cidade japonesa de Hiroshima tem 905,08 km² repleta de lojas, parques e empresas. Sua população é estimada em 2 milhões de habitantes, sendo a 11ª com maior número de moradores no Japão, conforme o World Population Review a partir da dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Historicamente um ponto militar e industrial, Hiroshima e região são atualmente um próspero polo industrial com empresas que vão desde indústrias pesadas, como construção naval, siderurgia e automóveis, até setores de ponta, como máquinas elétricas e peças eletrônicas.

O turismo é uma faceta importante de Hiroshima. O número de visitantes ultrapassou 10 milhões no total entre os anos de 2005 a 2020. De 2015 a 2019 — pouco antes da pandemia de covid-19 — o número anual de turistas estrangeiros ultrapassou 1 milhão, chegando a 1,8 milhão de visitantes estrangeiros em 2019. Hiroshima se reconstruiu após 1945 e hoje é uma grande centro industrial e turístico no Japão. Na imagem, parte do centro da cidade em 2017 Crédito: Reprodução / Wikimedia Já Nagasaki é uma cidade bem menor, tem cerca 410.200 habitantes em uma área de 405,86 km². Localizada na costa oeste e cercada por oceano e montanhas, Nagasaki é famosa por sua vista deslumbrante do pôr do sol sobre o oceano azul-turquesa.

Nagasaki se reconstruiu após o bombardeio atômico em 1945. Na imagem, vista da cidade a partir do Jardim Glover, em 2014 Crédito: Reprodução / Wikimedia Hiroshima e Nagasaki são habitáveis mesmo após bombas atômicas? Diferente de Chernobyl, que se tornou inabitável depois do acidente na sua usina nuclear, Hiroshima e Nagasaki conseguiram se reerguer depois dos bombardeios. A explicação científica para isso é que, como as bombas foram detonadas acima das cidades, as partículas radioativas se dissiparam na atmosfera ao invés de se impregnarem no solo. No entanto, isso não impediu que os sobreviventes de ambas as bombas sofressem com os efeitos da radiação.

Parte de quem sobreviveu precisou enfrentar queimaduras que arrancaram a pele de seus corpos, enquanto outra, apenas exposta ao material radioativo, teve náuseas, vômitos, sangramento e queda de cabelo, desenvolvendo catarata e diferentes tipos de tumores malignos. Com o passar dos anos, sobreviventes também tiveram problemas de saúde a longo prazo, como leucemia. Meses depois, a vida voltou a nascer em Hiroshima Harold Jacobsen, um dos cientistas do Projeto Manhattan, programa de pesquisa nuclear norte-americano, disse que Hiroshima ficaria inabitável por pelo menos 70 anos, mas, ainda no outono de 1945, ervas daninhas brotaram no solo da cidade.