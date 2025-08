Pizzaria distribui mil fatias em eventos de inauguração

Na terça-feira, 5, a 4 Estylo's Pizzaria realiza evento de inauguração da unidade no Harmony Mall, em Caucaia. Na semana seguinte, também na terça-feira, 12, uma nova loja também é oficialmente inauguradano North Shopping Maracanaú. Para os eventos de abertura, a rede de pizzarias faz distribuição gratuita de mil fatias de pizza.

O momento também conta com apresentação de DJ e espaço de recreação. Ambas as unidades já estão em funcionamento, mas a "inauguração oficial" é contabilizada a partir dos eventos com distribuição de mil fatias de pizza - segundo informações da assessoria de imprensa do estabelecimento.