Morre Maria José Palla, fotógrafa portuguesa, aos 81 anos

O velório da fotógrafa teve início na tarde de segunda-feira, 28, na Basílica da Estrela, em Lisboa. Na terça-feira, 29, às 13 horas, aconteceu a cerimônia de cremação no Cemitério do Alto de São João.

Ela é autora de diversos livros e artigos sobre Gil Vicente, o teatro do século XVI e a pintura portuguesa do Renascimento.

Nascida em Lisboa em 30 de julho de 1943 , era filha da artista plástica Zulcides Saraiva e do fotógrafo e arquiteto Victor Palla. Ela se profissionalizou como fotógrafa e especialista em Línguas e História.

Na capital francesa, ela também estudou fotografia e cinema com o cineasta Jean Rouch (1917-2004), na École Pratique des Hautes Études, depois de ter completado o curso do Instituto Francês de Fotografia.



Maria José Palla exibiu obras no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo

No decorrer dos últimos 40 anos, ela realizou várias exposições. Uma delas é “Arquivo”, que revisitou o trabalho de quatro décadas na Appleton Associação Cultural, em Lisboa, em 2022.

Entre seus trabalhos mais recentes está “Maria José Palla: O Auto-retrato como Natureza-morta - Uma Retrospectiva”. A produção esteve patente no ano passado no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, na mostra em Évora.