Funkeiro Leandro Abusado morre aos 40 anos; saiba mais

Leandro Rogério, nome de registro de Leandro Abusado, funkeiro dono do hit “Aqui no baile do Egito”, morreu na última segunda-feira, 28. O artista tratava a Síndrome de Fournier, infecção rara causada por uma bactéria que atinge os tecidos moles da região perineal, entre o ânus e os órgãos genitais.

Internado desde março, o cantor já havia publicado um vídeo falando para seus seguidores sobre suas condições. O rapaz procurou ajuda médica após perceber um inchaço e odor ruim nos órgãos genitais. Leia mais | Ator Maurício Silveira entra em coma após cirurgia; saiba mais "Isso tudo é causado por uma bactéria que penetra pela pele e se espalha pelo corpo. Se não se tratar e se cuidar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer os pedaços de carne", disse o funkeiro. "Foi o que aconteceu comigo, minhas partes íntimas começaram a inchar. Eu não sabia o que era, fiquei convivendo com isso duas semanas, e na segunda vi que estava saindo um cheiro estranho. Fui ao hospital e já estava algumas partes necrosadas", finalizou o artista.

Ele chegou a fazer uma vaquinha online para arrecadar recursos para o tratamento, pois precisava de fraldas geriátricas e cuidados específicos com o ferimento. Leandro arrecadou R$ 1.699,56. A cantora Maysa, que fazia parte do grupo de Leandro, “Leandro e As Abusadas” e era sua amiga pessoal, lamentou a morte do artista em um post nas redes sociais. "Não estou acreditando que você se foi. Ainda bem que consegui te ver, me despedir de você. Minha risada nunca mais será a mesma sem você. Vai com Deus, meu amor", escreveu a funkeira.