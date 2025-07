Pintura de Bobbie Goods é tema de workshop gratuito em Fortaleza

No sábado, 26, e no domingo, 27, acontece em Fortaleza a terceria edição de um workshop gratuito de Bobbie Goods, livro de colorir que virou tendência

No próximo final de semana, no sábado, 26, e no domingo, 27, acontecem seis sessões do Workshop Criativo Bobbie Goods. Dividida pelos temas efeito adesivo, feixe de luz e portal mágico, a 3ª edição da oficina ocorre às 11h, às 14h e às 16 horas dos dois dias, na programação de férias shopping RioMar Fortaleza.

O workshop é gratuito e ministrado pelo artista Lucas Medeiros - que já esteve em outras duas ocasiões em Fortaleza para dar formações sobre os famosos livros de colorir.