Morre Zita Carvalhosa, produtora de cinema, aos 65 anos

A produtora cultural e cineasta Zita Carvalhosa morreu na capital paulista aos 65 anos. Ela foi criadora do festival de curtas Kinoforum e também foi curadora de cinema do Museu da Imagem e do Som de São Paulo / Crédito: kinoforum.org/reprodução

Na terça-feira, 22, o cinema Brasileiro perdeu um dos grandes nomes dos bastidores da sétima arte, Zita Carvalhosa. A produtora morreu em São Paulo, aos 65 anos. O velório acontece nesta quarta-feira, 23, até às 16 horas, na Cinemateca Brasileira, no Largo Senador Raul Cardoso, na capital paulista. Zira era casada, tinha uma filha e dois netos.

Legado de Zita Carvalhosa Carvalhosa nasceu em São Paulo, em 1961, mas estudou cinema na Universidade Paris III, na França, onde se formou. Quase duas décadas depois, em 1983, ela passou à integrar a produtora Superfilmes. À frente da Superfilmes, ela produziu longas-metragens premiados como: "Carvão", de Carol Marcowitz (2022); "Tinnitus e Obra", de Gregório Graziosi (2022); "A Casa de Alice", de Chico Teixeira (2007); "Um Homem de Moral", de Ricardo Dias (2009). Também entram na lista as obras: "O Cineasta da Selva", de Aurélio Michiles (1997); "Tônica Dominante", de Lina Chamie (2001); "Urbania", de Flavio Frederico (2001), entre outras obras.

Zita trabalhou na curadoria de cinemado Museu da Imagem e do Som de São Paulo, onde desenvolveu um programa voltado à divulgação do curta-metragem. Zita Carvalhosa e o Curta Kinoforum Foi a partir do cargo que ela ocupou até 1995 no Museu da Imagem e do Som de São Paulo que nasceu a iniciativa de fundar o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, conhecido como Curta Kinoforum. O festival é realizado anualmente na capital paulista desde 1990, buscando difundir a produção de filmes de curta duração, tanto brasileiros como estrangeiros.