Museu do Amanhã, no RJ, lança 3 exposições sobre crise climática

Com curadoria de Fábio Scarano, o evento faz parte da Ocupação Esquenta COP , programação que antecipa as atividades e debates da Cop-30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, marcada para ocorrer em novembro de Belém, no Pará).

Um dos espaços mais notórios do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, localizado no Centro da capital carioca, inaugura nesta sexta-feira, 18, três novas exposições que conversam e refletem sobre humanidade e suas ações para com o planeta.

“A concepção possui muitas raízes, as quais têm o objetivo de chegar a um ponto onde ela tenha uma inflexão sobre percepção e conhecimento . E, uma delas, é uma implicância com São Paulo”, detalha Paulo em entrevista de pré-lançamento das exposições no Museu do Amanhã. Aos risos, o curador comenta a primeira parte da mostra de Claudia Andujar, que apresenta seus pontos de vistas sobre a capital paulista, cidade onde a fotógrafa reside atualmente. “Essa implicância é um implicância amorosa ”, acrescenta.

Museu do Amanhã: Mais exposições sobre o futuro

Sobre a ligação com as outras obras presentes em “Claudia Andujar e seu Universo: Ciência, Sustentabilidade e Espiritualidade” – que conta com objetos pessoais, registros literários, artigos indígenas e esculturas –, o curador descreve a mostra visual como “caleidoscópica”. “Ao mexer em um caleidoscópio, ele muda de foco e de organização. Então, ao girar as lentes do caleidoscópio, você muda as imagens e vão aparecendo as questões, como as queimadas, desmatamento, garimpo… Todas as formas de destruição de natureza e de usurpação das terras indígenas”.

Temáticas que atingem diversas localidades do Brasil, no Pantanal, bioma de maior importância nacional, a devastação das terras é retratada na exposição “Água Pantanal Fogo”, que reúne fotografias de Lalo de Almeida e Luciano Candisani. Com curadoria do comunicador Eder Chiodetto, a mostra fotográfica busca causar reações contrastantes a cada galeria avistada que traz imagens do mundo submerso das águas na região e também da devastação após as queimadas ocorridas em 2020. “Eu não queria apresentar uma mostra que negasse a realidade, mas também não queria ilustrar uma desesperança”, revela Eder.