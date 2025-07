O que fazer em Fortaleza hoje, 13/07? Veja agenda de festas e shows

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana de férias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Férias em Fortaleza: veja dicas de onde levar e atividades para fazer com as crianças esta semana

Nas férias em Fortaleza, os destaques da agenda cultural deste domingo, 13, é o tributo a Cazuza com a Banda Altos Versos, no Cineteatro São Luiz; e o show do Rei Roberto Carlos no Iguatemi Hall.

Dia do Rock: confira programação deste fim de semana em Fortaleza

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 13 de julho (13/07):

Pagodin na Praia

Com: Karenzinha, Erikin DIferente, Lukinha, Pedro Hara e Jozzu



Karenzinha, Erikin DIferente, Lukinha, Pedro Hara e Jozzu Quando: às 12 horas



às 12 horas Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)



Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo) Quanto: a partir de R$ 30



a partir de R$ 30 Mais informações: @sunrise.beachclub

@sunrise.beachclub Vendas: OutGo

Estação Férias

Com: Grupo Choro Ingênuo



Grupo Choro Ingênuo Quando: a partir das 13 horas



a partir das 13 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: @estacaodasartes.ce



@estacaodasartes.ce Gratuito