O que fazer em Fortaleza hoje, 12/07? Veja agenda de festas e shows

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana de férias.

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 12 de julho.

Nas férias em Fortaleza, os destaques da agenda cultural deste sábado, 12, são as programações do Festival Bora, como as apresentações de Felipe Adjafre, Duquesa e Carretera Sounds espalhados pela orla.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 12 de julho (12/07):

Felipe Adjafre

Quando: às 16 horas



às 16 horas Onde: Ponte dos Ingleses (rua dos Cariris, s/n - Praia de Iracema)



Ponte dos Ingleses (rua dos Cariris, s/n - Praia de Iracema) Mais informações: @festivalborafortaleza



@festivalborafortaleza Gratuito