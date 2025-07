Prime, Netflix e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para a estreia das séries “Sandman - Temporada 2” e “ Coração de Ferro - Temporada 1” , confira as opções que foram lançadas esta semana!

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Netflix



Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder.



Clique aqui para ver o trailer

Disney+



"Coração de Ferro", da Marvel Television, coloca a tecnologia em confronto com a magia quando Riri Williams, uma jovem e genial inventora determinada a deixar sua marca no mundo, retorna à sua cidade natal, Chicago. Sua abordagem única para a construção de trajes de ferro é brilhante, mas, em busca de suas ambições, ela se vê envolvida com o misterioso e charmoso, Parker Robbins, também conhecido como "O Capuz".

Clique aqui para ver o trailer