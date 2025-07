Orquestra da Uece apresenta concerto no TJA nesta quinta, 10

Osuece apresenta concerto com composições brasileiras nesta quinta-feira, 10, no Theatro José de Alencar

Na ocasião, a Osuece irá homenagear os músicos Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Radamés Gnattali e Cyro Pereira , nomes importantes para a construção do gênero no País.

Marcado para iniciar às 19 horas, no palco principal do TJA, o grupo musical apresenta o concerto “MSB - Música Sinfônica Brasileira”, que integra a série Concertos Sinfônicos e dá destaque às produções nacionais .

Os ingressos para o concerto da Osuece no Theatro José de Alencar estão à venda no Sympla e na bilheteria do equipamento, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

