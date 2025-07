Artista visual cearense realiza exposição de xilogravura no CDMAC

Carlus Campos começou a carreira em 1987 e trabalha como ilustrador no jornal O POVO / Crédito: Reprodução/Júlia Flor/ Divulgação/Carlus Campos

Criada há mais de quatro meses, a Printshop Fortaleza, loja de prints, gravuras e quadrinhos, realiza exposições no Dragão do Mar a partir do próximo sábado, 5. Com 30 obras de Carlus Campos, um dos artistas que assinam as peças disponíveis na loja Printshop Fortaleza, a exposição do projeto Curto Circuito traz trabalhos de xilogravura e linoleogravura, técnicas de gravura em relevo. A produção selecionada para a exposição é a mais recente do artista com gravura.

Carlus Campos também estará presente no local fazendo desenhos com temáticas relacionadas ao Dragão do Mar. O que não deve ser um problema para Carlus, que se diz frequentador do equipamento. "Vai ser um momento interessante porque, além de mostrar a produção que eu tenho, é um momento também de conversar sobre os processos", afirma.

LEIA TAMBÉM | Mestre da cultura nordestina, J. Borges deixa legado na arte popular Além da gravura, Carlus Campos costuma experimentar linguagens como desenho, pintura, aquarela e fotografia. Sendo ele um dos expoentes na produção de gravura no Ceará, os donos da loja logo procuraram o artista para ser um dos que assinam as obras comercializadas. “Para os artistas que trabalham com xilogravura, por exemplo, a loja é um importante canal para vendas”, afirma o expositor. Parceria entre Carlus Campos, Mário Sanders e Narcélio Grud Mário Sanders, artista e sócio de Narcélio Grud na Printshop Fortaleza, conheceu Carlus Campos nos anos 1980 no O POVO. Enquanto atuava como ilustrador no Jornal, Carlus chegou para estagiar na empresa. Mesmo após o fim do vínculo empregatício, Mário Sanders manteve a amizade com o artista.

Com o projeto Curto Circuito, Mário Sanders e Narcélio Grud buscam aumentar a divulgação da loja e torná-la conhecida na Cidade. Ao mesmo tempo, eles ensaiam um plano futuro: movimentar a produção de gravuras no Ceará a partir de oficinas e palestras de artistas visuais no estabelecimento, transcendendo as finalidades comerciais da loja. "Existe uma produção significativa de gravura no Ceará", afirma Mário. Aproveitando a proximidade de Narcélio com a Printshop São Paulo, os dois artistas resolveram empreender investindo no cenário fértil dessa técnica em Fortaleza. "A PrintShop inaugura aqui em Fortaleza esse formato de loja especializada em gravura", destaca Carlus Campos. Para além da produção, o próprio consumo de gravura é mais fácil devido ao preço acessível. Esse é um dos fatores que motivaram a abertura da loja e, de acordo com o artista expositor, também pode ser um motivo para levar o público à exposição no Dragão do Mar.