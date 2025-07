Museu Nacional, no Rio de Janeiro, reabre sete anos após incêndio

Com uma exposição temporária que ficará dois meses em cartaz, a reabertura parcial é a primeira desde o episódio causado por falhas no circuito elétrico .

Nesta quarta-feira, 2, o Museu Nacional , localizado no Rio de Janeiro, reabriu ao público sete anos após o incêndio de 2018 , que destruiu peças históricas e boa parte da estrutura do prédio.

Intitulada “Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional”, a mostra conduzirá o público por uma trilha que começa com o retorno de uma peça conhecida: o meteorito Bendegó, o maior já encontrado em solo brasileiro, com mais de cinco toneladas.

Ao lado dele, estarão outros exemplares da coleção de meteorítica e uma instalação artística assinada por Gustavo Caboco, artista indígena que estabelece diálogos entre a ciência e a ancestralidade.

Outro destaque da exposição é o esqueleto de um cachalote de 15,7 metros de comprimento, montado sob uma nova claraboia, na escadaria monumental do palácio.