Banda Bob Vylan puxa coro anti-Israel e tem visto revogado nos EUA

Durante show no Festival Glastonbury, no dia 28 de junho, o grupo de punk rap britânico Bob Vylan puxou um coro contra Israel e em defesa da Palestina. Em decorrência da ocasião, os artistas tiveram o visto revogado nos Estados Unidos, onde fariam turnê no final do mês de outubro.

