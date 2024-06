Festival de Glastonbury une música com conscientização política

O festival Glastonbury realiza edição de 2024 com a proposta de conciliar música e política, conscientizando jovens a participarem das eleições

O famoso festival europeu de Glastonbury, que iniciou no dia 26 deste mês e segue até o domingo, 30, veio este ano com a proposta de incentivar o público jovem a participar das eleições do Reino Unido, marcadas para dia 4 de julho.



A campanha, intitulada “Apenas Vote” (Just Vote, em inglês) realizou a instalação de um grande cubo negro, dentro do festival, representando uma urna. A iniciativa solicita para que jovens “usem o seu superpoder” e votem nas eleições.

