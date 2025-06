Dragão e Kuya recebem evento gratuito de design e produção gráfica

Festival Público de Impressos e Publicações acontece entre os dias 16 e 20 de julho em Fortaleza. O evento gratuito promove formações, intercâmbio de práticas e conhecimentos e debates públicos na Kuya - Centro de Design do Ceará - e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Além disso, uma feira gráfica reúne impressores e publicadores da Capital e outras cidades do Ceará nos dois últimos dias do evento.

Leia Também | Festival Bora estreia em julho com programação gratuita na orla de Fortaleza