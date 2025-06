Secultfor divulga vencedores de festivais de quadrilha junina

Os eventos exibiram 20 quadrilhas juninas com apresentações coloridas e criativas nos bairros Joaquim Távora e Lagoa Redonda. Os dois festivais abriram a maratona dos 24 que integram o São João de Fortaleza.

As 12 melhores quadrilhas vão para a final do Festival Municipal de Quadrilha Junina de Fortaleza, que acontece em 18 e 19 de julho, no quadrilhódromo José Walter.

Confira os vencedores:

Festival de Quadrilhas Cumadi Bárbara

1º lugar: Cangaço Nordestino



2º lugar: Zé Testinha



3º lugar: Explosão Nordestina



4º lugar: Chapéu de Couro



5º lugar: Luar das Dunas



6º lugar: Arraiá do Ribuliço

7º lugar: Renascer com Arte



8º lugar: Filhos da Roça



9º lugar: Amor Quadrilheiro

Curió Junino

1º lugar: Ceará Junino



2º lugar: Junina Pé Quente



3º lugar: Encanta Ceará



4º lugar: Brilho do Sertão



5º lugar: Asa Branca



6º lugar: Chamego Nordestino



7º lugar: Haja Paixão



8º lugar: São João da Paz



9º lugar: Sanfona Nordestina



10º lugar: Junina ABL



11º lugar: Junina Minha Sinhá

Os festivais de quadrilha acontecem até 22 de junho. Veja a programação: