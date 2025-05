Morte de Sebastião Salgado repercute entre artistas e políticos

Sebastião Salgado, um dos maiores nomes da fotografia mundial, faleceu aos 81 anos nesta sexta-feira, 23, em Paris, França. Reconhecido por sua lente humanista e por projetos de impacto ambiental, como o Instituto Terra, Salgado deixa obras que permeiam críticas sociais, políticas e ambientais.

A notícia da morte gerou forte comoção no Brasil e no exterior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia oficial com o presidente de Angola, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao fotógrafo: “Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu”. Lula ainda presenteou o visitante com uma foto de Salgado, entregue por coincidência, já que estava planejada pelo chefe do cerimonial.