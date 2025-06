Filmes e séries novas: veja quais são os lançamentos de ação recentes

Junho de 2025 está repleto de estreias eletrizantes para quem é fã de ação . Entre lançamentos inéditos e continuações aguardadas, os serviços de streaming e as salas de cinema apostam em narrativas urbanas, dramas policiais e aventuras no espaço.

De assaltos arriscados a guerras entre mafiosos, os streamings lançam histórias potentes e cheias de conflito para quem curte ação do sofá. Confira os destaques com sinopse, data de estreia e onde assistir:

Quando : 6 de junho



: 6 de junho Onde assistir: Max

Séries novas de ação no streaming

Novas temporadas e estreias trazem agentes secretos, crimes e jovens heróis em roteiros repletos de adrenalina e reviravoltas. Confira os destaques com sinopse, data de estreia e onde assistir:

DNA do Crime - segunda temporada

“DNA do Crime” gira em torno de um mega assalto a uma seguradora de valores no Paraguai, o qual é investigado pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu, no Brasil. Os policiais Benício e Suellen utilizam pistas de DNA para desvendar uma rede criminosa transnacional, que se estende entre o Brasil e o Paraguai.

Quando : 4 de junho



: 4 de junho Onde assistir: Netflix

FUBAR - segunda temporada

“FUBAR”, série com Arnold Schwarzenegger, conta a história de Luke Brunner, um agente da CIA prestes a se aposentar, que descobre que sua filha, Emma, também é uma espiã da agência. A descoberta revela que ambos têm vidas secretas e, juntos, eles precisam lidar com as consequências e trabalhar em uma missão.