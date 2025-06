Música cearense e natureza são destaque em evento gratuito

Apresentação do show "Cumplicidades" une música e consciência ambiental neste domingo, 8, dentro do projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente"

O destaque desta edição é o espetáculo " Cumplicidades ", protagonizado pelos cantores Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves. Idealizado por Isaac Cândido - cantor, compositor e produtor cultural - o projeto nasceu do desejo de ocupar áreas verdes com arte e provocar um olhar atento à natureza.

No coração verde de Fortaleza, entre árvores e o canto dos pássaros, a arte se prepara para ocupar novamente um espaço de contemplação e consciência. Neste domingo, 8, o Parque Rio Branco será palco de mais uma edição do projeto " Tá Meio Musical Esse Ambiente ", que propõe encontros entre música, natureza e reflexão ecológica.

A construção do repertório foi coletiva, como explica Marcos: "Desde o início, as ideias iam se encaixando naturalmente. Queríamos equilibrar músicas próprias com interpretações que fizessem sentido para os dois".

No repertório, destacam-se canções como " Liberdade de Viver ", " Pra Sempre Luz " e " Retumbante ", de Edinho, e "Cigano", "Miragem" e "Em cima do tempo", de Edmar. Além disso, o show homenageia grandes nomes como Gonzaguinha, Teca Calazans e Caetano Veloso, em versões carregadas de lirismo e afeto.

"É um privilégio dividir o palco com o Edmar, que tem uma trajetória linda na música. Nossas vozes e estilos se entrelaçam com naturalidade, como se estivéssemos conversando em forma de canção", comenta Edinho.

A proposta de " Cumplicidades " é refletir sobre temas como amizade, encontros e a própria cidade — com suas tensões, beleza e urgência de transformação. "As canções falam de conflitos, de resistências e também de poesia. Queremos provocar sensações e reflexões. A música tem esse poder de tocar e transformar", destaca Edmar.

"Essas canções têm uma carga emocional enorme. São músicas que me atravessam há anos, e agora ganham outra dimensão nesse encontro com o Edinho e com o público ao ar livre", revela Edmar.

Música e consciência ambiental

Essa conexão entre arte e consciência ambiental também está presente nas composições. Edinho, por exemplo, apresentará no show a canção "Lâmina Cega", escrita em parceria com Luís Lima Verde. A música denuncia o descaso com a Amazônia e tem sido apresentada em festivais nacionais, como o Festival da Canção de Minas Gerais.

"A arte nos ajuda a sair do automático, nos reconecta com a essência e nos convida a olhar o mundo de outra forma", defende Edinho. "E estar num parque como o Rio Branco, tocando uma canção que fala da floresta, é mais que simbólico — é político e urgente."

A apresentação ao ar livre, segundo os artistas, também reforça a potência do projeto. "Tocar no Parque Rio Branco é um convite ao respiro, à escuta, ao pertencimento. O espaço amplia a energia do show e cria um diálogo direto com o público e o ambiente", afirma Edinho.