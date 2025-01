Primeira feira Garagem 541 acontece este fim de semana; saiba mais

Localizado no bairro Aldeota, a Garagem 541 estreia neste fim de semana com música escolhida pelo público, gastronomia diversificada e stands de marcas nordestinas.

Organizada pelo grupo de amigos Thaís Fraga, Brendha Forte, Guilherme Melo e Ismênia Marques, a Garagem 541 também contará com serviço de bar, com cartela de vinhos, drinks e cervejas, e de gastronomia – com churrasco, pratinhos e opções veganas.

O evento de lançamento terá ocasiões especiais que vão agradar aos presentes e fortalecer a conexão com os consumidores: um espaço para flash tattoos e brechó que promove a moda circular e sustentável. “O brechó é um dos nossos diferenciais para trazer novos usos a peças que já fizeram história”, declara Thaís.

Já no domingo, 19, a feira abre espaço para uma parceria com o projeto Pincelê, no qual os participantes são convidados a praticar pinturas em telas e objetos diversos. A experiência artística tem início às 16 horas, e os interessados podem realizar inscrição via Sympla no valor de R$ 150.