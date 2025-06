Bolo de milho fofinho: veja receitas simples e diferentes

Do tradicional ao com flocão, aprenda receitas de bolo de milho fofinho ideais para festas juninas ou para acompanhar o café da tarde

O bolo de milho fofinho é uma das receitas mais queridas das festas juninas. Com seu sabor acolhedor e textura macia, esse bolo é uma ótima pedida para qualquer dia, seja no café da manhã, no lanche da tarde ou até mesmo como sobremesa.

A versatilidade é um dos seus maiores atrativos: é possível prepará-lo com milho verde, milho de espiga, flocão, fubá e coco.