8 receitas de chás funcionais para o inverno

Os dias frios do inverno tornam-se propícios para o consumo de chás, especialmente porque essas bebidas ajudam a aumentar a temperatura do corpo e espantar o frio. Mas não somente isso. Preparadas com ervas que contém nutrientes e propriedades terapêuticas, essas infusões também são ideais para realizar combinações e transformar a sua rotina, visto que elas aumentam a sensação de bem-estar e relaxamento do corpo.

A seguir, confira 8 receitas de chás funcionais deliciosos para você experimentar e melhorar o seu dia!