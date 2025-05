Dia da batata frita: dicas para fazer batata crocante e sequinha

A data foi definida pela Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU (FAO) e a origem exata do petisco ainda gere debate , com belgas e franceses disputando a invenção.

O Dia da Batata Frita é celebrado nesta sexta-feira, 30 de maio , e é a desculpa perfeita para preparar um dos petiscos mais amados do mundo. Servida como acompanhamento ou prato principal, a batata frita ganhou o paladar global.

Para celebrar a data em grande estilo, O POVO separou algumas dicas para preparar batatas sequinhas na airfryer, em imersão no óleo na frigideira e até no forno, com técnicas que elevam o sabor e a textura.

Como fazer batata frita crocante?

A escolha da batata e até o corte pode influenciar na crocância. Confira o que fazer antes de fritar o alimento para garantir uma boa textura:

Escolha bem a batata



As melhores variedades são as mais ricas em amido, como a asterix (casca rosada) e a inglesa.

Corte uniformemente em palitos ou espiral



Batatas cortadas no mesmo tamanho fritam por igual, normalmente os cortes como palito médio ou fino garantem mais crocância.