6 receitas de sanduíches para o lanche da tarde

Sanduíche com carne moída

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

350 g de carne moída

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de salsinha picada

1 xícara de chá de maionese

12 fatias de pão de forma

1 tomate cortado em rodelas

60 g de queijo muçarela fatiado

Manteiga para tostar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a carne moída e frite até secar toda a água. Tempere com sal e salsinha. Desligue o fogo, junte metade da maionese e mexa. Reserve. Com a ajuda de uma faca, passe a manteiga sobre uma fatia de pão, coloque sobre uma frigideira e leve ao fogo médio para dourar os dois lados. Repita o processo com todos os pães. Coloque uma fatia de queijo sobre o pão e cubra com carne moída. Acrescente o tomate, o restante da maionese e feche o sanduíche com outra fatia de pão. Repita o processo com todos os pães e sirva em seguida.

Sanduíche de pepino

Ingredientes

10 fatias de pão de forma sem casca

1 xícara de chá de maionese

2 pepinos ralados

ralados 1/2 colher de chá de folhas de hortelã picadas

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimento-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maionese, o pepino, as folhas de hortelã e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com o auxílio de uma colher, recheie cinco pães com a mistura. Cubra cada um deles com o restante das fatias de pães e sirva em seguida.