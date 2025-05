Morre filho de influencer de maternidade afogado na piscina de casa

Emilie Kiser, influenciadora digital que discute maternidade com seus seguidores, perdeu seu filho mais velho

De acordo com declaração emitida em nome do Departamento de Polícia de Chandler e informações da revista americana People, Trigg estava hospitalizado desde seu afogamento.

Morreu no último domingo, 18, Trigg, criança de 3 anos que era filho da influenciadora de maternidade Emilie Kiser. O menino teria sido encontrado inconsciente na piscina de sua casa na segunda-feira, 12 de maio.

O que diz o comunicado

“A investigação sobre as circunstâncias deste incidente continua em andamento. Esta ainda é uma investigação em aberto. Por respeito à privacidade da família, não divulgaremos mais detalhes até que a investigação seja encerrada”, diz o comunicado.

No seu perfil do Instagram, a influenciadora costumava publicar fotos e vídeos da sua rotina com os filhos. O pequeno Trigg era o filho mais velho de Emilie, que deu à luz ao caçula Theodore em março deste ano.

