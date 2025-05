Feira Sabores do Mundo tem pratos em promoção e shows musicais

Realizado no Shopping Riomar Fortaleza, Feira Sabores do Mundo acontece desta quinta-feira, 15, a sábado, 17

Tem início nesta quinta-feira, 15, a Feira Sabores do Mundo, promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel CE), que reúne expositores gastronômicos no estacionamento do Shopping Riomar Fortaleza.

Leia também | Centro Cultural Belchior comemora oito anos com programação gratuita