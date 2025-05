'Capitão América: Admirável Mundo Novo' chega à Disney+ em maio

Capitão América: Admirável Mundo Novo, filme do Universo Cinematográfico da Marvel, ganhou uma data de estreia na plataforma de streaming Disney+. A produção é o primeiro longa a mostrar Anthony Mackie, o antigo Falcão, assumindo o novo cargo como protagonista.

De acordo com publicação feita nas redes sociais da Disney, a novidade chega ao catálogo da plataforma de streaming, sem custos adicionais para os assinantes do serviço, a partir do próximo dia 28 de maio.