Gérard Depardieu é condenado a 18 meses de prisão por agressões sexuais

O ator e cineasta francês Gérard Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão por crimes de agressão sexual. De acordo com a agência britânica de notícias Reuters, a condenação do tribunal francês aconteceu nesta terça-feira, 13.

Ainda foi exigido o ator ser incluído no cadastro nacional de criminosos sexuais, além de ressarcir as vítimas no valor de € 29.040 (aproximadamente R$ 183.300).

De acordo com o documento do caso, o ator apalpou uma cenografista e uma assistente durante as filmagens de "Les Volets Verts" (2022), de Jean Becker.

Quem é Gérard Depardieu

O ator, que fez mais de 200 filmes e séries de televisão, tem 76 anos e é um dos destaques do cinema francês. Além de ter trabalhado em produções da sétima arte, Gérar Depardieu é empresário no ramo da vinicultura.