Bordadeiras cearenses apresentam artesanato em Feira de São Paulo

A partir da quarta-feira, 7, começa a Feira de Todas as Mães, uma edição especial de Dia das Mães da tradicional Feira Rosenbaum. O evento acontece em São Paulo e conta com três bordadeiras cearenses. Com a proposta de mostrar a diversidade do bordado do Ceará, as artistas Benedita Áurea, Amanda do Carmo e Fátima Vasconcelos chegam ao espaço com seus trabalhos por meio da colaboração entre a Central de Artesanato do Ceará (CeArt) e a organização da feira.

O evento segue até sábado, 10, no espaço da Unibes Cultural, São Paulo. LEIA TAMBÉM | Artista cearense estreia exposição visual conjunta em São Paulo Conheça as bordadeiras cearenses: Amanda do Carmo Crédito: Mariana Parente/Divulgação Amanda do Carmo Com 62 anos, três filhos e muita disposição para a arte, Maria de Jesus do Carmo já tem mais de 15 anos de trabalho artesanal. As técnicas que aprendeu e usa até hoje foram adquiridas com a convivência com sua avó.

Seu trabalho se apresenta na tapeçaria, com elementos da natureza: flores, frutos e pássaros - com destaque para o caju. A cearense fez do seu meio de sustento principal a arte que expõe em diversas feiras pelo Brasil. Benedita Áurea Crédito: Cláudio Rocha/Divulgação Benedita Áurea de Sales Benedita Áurea de Sales tem 72 anos, é sobralense, mas morou a vida toda em Maranguape. Foi durante a infância que ela começou seu contato com o artesanato, influenciada pela própria mãe, que trabalhava com fios e tecidos, e com richelieu, uma técnica de bordado recortado repleto de detalhes encantadores.

Sua arte se expressa em diversas peças, como vestuário, capas de almofadas e toalhas. O trabalho de Benedita é uma das importantes representações do bordado de Maranguape. Fátima Vasconcelos Crédito: Cláudio Rocha/Divulgação