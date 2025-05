Servidores da Cultura fazem manifestação no Rio por plano de carreiras

Em entrevista no interior do Palácio Gustavo Capanema, durante a visita guiada, a ministra disse que o plano de carreiras da categoria está sendo negociado entre os ministérios da Cultura e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e que espera ver a demanda dos servidores atendida ainda neste ano.

“Somos um governo democrático e respeitamos, com certeza, todas as possibilidades, faz parte da luta deles. O Ministério da Cultura, nesta pauta do plano de carreira dos servidores, tem apoiado e auxiliado na construção do diálogo com o Ministério da Gestão. Eu tenho uma expectativa positiva sobre isso. Acho que será um grande presente nos 40 anos do Ministério da Cultura o governo poder realmente materializar esse plano de carreira. Os diálogos estão sendo feitos com um movimento, na minha visão, positivo, mas é uma construção também. Nós pegamos o ministério e todo o governo desconstruído. O governo do presidente Lula é de atender, ouvir e negociar, então estamos com as conversas abertas e apoiando a reivindicação dos servidores que merecem muito”, afirmou Margareth Menezes.