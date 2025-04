Sessão extra do show ‘Histórias do Porchat’ acontece em Fortaleza

Fortaleza terá mais uma sessão extra do show "Histórias do Porchat" / Crédito: Juliana Coutinho/Divulgação

Fenômeno do humor nacional, Fábio Porchat desembarca em Fortaleza no dia 3 de maio com o stand-up “Histórias do Porchat”. Devido à alta procura, o espetáculo terá duas sessões no Cineteatro São Luiz, incluindo uma apresentação extra às 15 horas. Em cartaz há quatro anos, o espetáculo traz relatos engraçados e inusitados das experiências vividas pelo artista ao redor do mundo.