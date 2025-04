Andressa Urach critica Jojo Todynho após fala sobre Sus

Durante sua participação no podcast, a funkeira disse que muitos daqueles que defendem o Sus utilizam planos de saúde privados . “A realidade é que está todo mundo com dinheiro no bolso, querendo que a sociedade se exploda”, declarou a artista.

A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach foi uma das celebridades que criticou Todynho. “O mundo dá voltas, dinheiro acaba. Espero que a Nescau nunca precise do SUS”, disse ela.



A ex-A Fazenda também afirmou ter passado por momentos de vulnerabilidade. “Você tem passado, agora quer dar uma de rica! Você tá passando vergonha. Você está ficando arrogante”, disse Urach.



Mesmo com as críticas, Urach deixou as portas abertas para uma reconciliação com a cantora. “Vamos perdoar a irmã! Hoje boa em tacar pedras, mas o mundo dá voltas”, concluiu.