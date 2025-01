Andressa Urach revela detalhes sobre relação íntima com Neymar

Produtora de conteúdos adultos, Andressa Urach revelou que já se envolveu com Neymar e deu detalhes sobre como foi o momento

O atacante Neymar, do Al-Hilal, teve o seu nome envolvido em declarações dadas por Andressa Urach, criadora de conteúdo adulto. Em declaração ao podcast ‘Moskitalks’, a influenciadora revelou que já ficou com o jogador, atualmente com Bruna Biancardi, e deu detalhes quentes sobre como foi a relação entre eles.

De acordo com Urach, Neymar recebeu uma ‘caridade’ dela, já que inicialmente a criadora de conteúdo adulto não teve interesse em ficar com o camisa 10,