Bienal: "É importante escrever sobre afetos", afirma Kinaya Black

Desde a infância, Kinaya Black sabia que a escrita seria seu destino. Nascida e crescida em Quixadá, sertão central do Estado, a autora participou de um bate-papo na Casa Vida&Arte, na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, neste sábado, 12.

Criar histórias era uma das brincadeiras favoritas de Kinaya, pseudônimo de Gisele Sousa. Ao lado dos primos, vivia narrativas as quais, por alguma razão, sempre interpretava uma escritora. “Nós inventávamos todo tipo de história e eu sempre acabava sendo uma autora nas brincadeiras. Então, a escrita esteve presente desde sempre na minha vida”, afirma.