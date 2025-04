Felipe Neto será candidato a presidente? Entenda vídeo na rede social

Após publicação em sua rede social, o nome do influenciador Felipe Neto chegou aos Trending Topics do X (antigo Twitter). O motivo? Uma suposta pré-candidatura à presidência do Brasil, repleta de referências ao livro 1984, de George Orwell.

“Como em toda minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no enorme anseio de ser um guardião da verdade”, afirmou Neto em gravação. Em seguida, informou no mesmo vídeo a criação de “uma nova rede social”.