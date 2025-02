Após vídeo se retirando do debate político, Felipe Neto troca farpas com Nikolas

Não foi a primeira vez que Felipe Neto e Nikolas Ferreira trocam farpas nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram / Montagem O POVO

Como tem sido frequente nos últimos tempos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o youtuber Felipe Neto voltaram a bater boca nas redes sociais. A troca de farpas da vez se deu na última sexta-feira, 7, pela rede social X (antigo Twitter), quando o parlamentar compartilhou um print de matéria da Folha de S.Paulo repercutindo fala de Felipe Neto, que dizia que deixaria de comentar política nas redes sociais. A fala de um dos youtubers com maior número de seguidores no mundo — mais de 47 milhões de inscritos apenas no YouTube — gerou grande repercussão e Nikolas criticou a informação: "Esse aqui merece o título de maior hipócrita, covarde e bunda mole do Brasil". Ao tomar conhecimento da resposta do deputado, Felipe Neto rebateu: "E foi esse bunda mole que te colocou pra mamar em 2022. Valeu chupetinha ".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os embates entre os dois começaram ainda nas eleições presidenciais, em 2022, quando Felipe apoio a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em outubro daquele ano, Felipe chamou Nikolas de "chupetinha" pela primeira vez.

Durante o segundo turno daquelas eleições, o influenciador fez uma lista do que chamou de fake news que o candidato do PT estaria enfrentando. Como resposta, Nikolas afirmou que a própria postagem de Neto seria uma notícia falsa. Fora da política O vídeo que originou toda essa discussão foi publicando na semana passada. Nele, Felipe Neto afirmou que não possui pretensão politica e que sentia que estava indo para um "caminho errado". Segundo ele, a única razão de ter entrado no mundo da política foi para enfrentar a extrema-direita. O influenciador afirmou que cumpriu seu papel e agora vai focar novamente no próprio canal no YouTube.