Jogos do PS Plus em abril de 2025: quais os games de graça do mês

Todos os meses, o serviço de assinatura da PlayStation, o PS Plus, libera jogos gratuitamente para seus assinantes. Em abril de 2025, os três títulos selecionados foram RoboCop: Rogue City, o multiplayer The Texas Chain Saw Massacre e o RPG Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory para PS4. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O serviço de assinatura de jogos da Sony é obrigatório para quem deseja jogar no modo multijogador online, exceto para jogos gratuitos. Os assinantes têm direito a pelo menos três jogos por mês sem custo adicional, que permanecem disponíveis enquanto a assinatura estiver ativa.

O resgate dos três títulos selecionados para abril poderá ser feito até o dia 5 de maio. No mês de março, os jogos disponibilizados para os assinantes foram Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. PS Plus: conheça os jogos gratuitos de abril de 2025

RoboCop: Rogue City – PS5

Torne-se o lendário herói parte homem, parte máquina e policial e leve justiça às ruas perigosas e infestadas de crimes da Velha Detroit. Mantenha a lei por todos os meios necessários. Com sua poderosa Auto-9 ou uma das outras 20 armas disponíveis, erradique criminosos ao longo desta explosiva aventura em primeira pessoa. Sua força ciborgue e habilidades cibernéticas podem ser aprimoradas conforme você avança, para torná-lo um policial ainda mais formidável.

The Texas Chain Saw Massacre - PS4 e PS5 Assuma o papel de um dos notórios membros da família Slaughter, ou de suas vítimas, em O Massacre da Serra Elétrica , uma experiência de terror assimétrica em terceira pessoa baseada no inovador e icônico filme de terror de 1974. Como vítima, você deve usar sua inteligência e furtividade para ficar fora do alcance da Família e encontrar as ferramentas necessárias para levar à sua eventual liberdade.

Os jogadores da Família Slaughter devem procurar, rastrear e impedir que seus convidados escapem. Os jogadores de The Texas Chain Saw Massacre podem finalmente descobrir se têm o que é preciso para sobreviver. Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory Após ser acusado de um crime que não cometeu, Keisuke Amazawa não tem escolha a não ser mergulhar no Mundo Digital e investigar para provar sua inocência. Mesmo que isso signifique se juntar a um grupo de hackers e ajudá-los a resolver os problemas que ameaçam esse universo misterioso. PS Plus: jogos planos Extra e Premium A Sony ainda não anunciou os novos jogos que chegarão ao Catálogo de Jogos para assinantes dos planos Extra e Premium, nem informou quais títulos sairão do serviço.