Morre Richard Chamberlain, ator de ‘Pássaros Feridos’, aos 90 anos

Vencedor do Globo de Ouro por três vezes, Richard Chamberlain morreu devido a complicações de um derrame

Morreu no sábado, 29, o ator estadunidense Richard Chamberlain , aos 90 anos de idade. A informação foi confirmada por Harlan Boll, seu agente, à imprensa norte-americana, detalhando que o artista faleceu devido a complicações de um derrame.

Na carreira que somava mais de seis décadas, Chamberlain participou de produções no cinema, televisão e teatro, como “The Portrait of a Lady” (1968), “Shogun” (1980), “Pássaros Feridos” (1983), “As Minas do Rei Salomão” (1985), “Casanova - O Maior Amante de Todos os Tempos” (1987), “The Lost Daughter” (1997) e “Leverage” (2010).

Richard Chamberlain venceu o Globo de Ouro três vezes por seus papéis em “Pássaros Feridos”, “Dr. Kildare” e “Shogun”.