Cantor Netinho voltará ao hospital para continuar tratamento contra o câncer

Nesta semana, o artista também realizou postagens mostrando sua rotina, ressaltando que iria “desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina”.

Netinho foi diagnosticado recentemente

O artista foi diagnosticado com câncer do sistema linfático recentemente. A informação foi divulgada no dia 21 deste mês, quando Netinho recebeu alta do Hospital Aliança Star, em Salvador, onde estava internado desde o dia 25 de fevereiro.

O comunicado foi feito no site oficial do cantor com a publicação do seu boletim médico. No documento, assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança, foi declarado que Netinho fará "acompanhamento onco-hematológico" com médicos especialistas e sob a coordenação da médica Glória Bonfim.