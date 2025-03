Whindersson Nunes recebe alta de clínica psiquiátrica: 'Lili cantou'

Whindersson Nunes celebrou alta de clínica psiquiátrica / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Whindersson Nunes anunciou em suas redes sociais que recebeu alta da clínica psiquiátrica na qual estava internado, localizada no interior de São Paulo. A publicação foi compartilhada na noite desta quinta-feira, 27, no perfil do Instagram do humorista. “Lili cantou”, escreveu ele na legenda da publicação. No dia 20 de fevereiro, o piauiense tomou a decisão de se internar para cuidar da saúde mental, acompanhado de um especialista na área.

O anúncio foi feito por meio de uma nota da empresa que gerencia a carreira de Whindersson, a Non Stop Produções Artísticas. No comunicado, eles afirmavam que o artista estava bem e "feliz com a evolução", além de garantirem que em breve ele estaria "de volta aos palcos fazendo o que mais ama".