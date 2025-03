Hermeto Pascoal tem aposentadoria bloqueada pelo INSS, diz equipe

“O benefício foi suspenso inicialmente por falta de prova de vida presencial exigida em Curitiba, cidade onde ele não mora há mais de 10 anos. Depois de um longo processo, essa pendência foi finalmente resolvida”, iniciou no comunicado publicado pela equipe do artista.

O músico alagoano Hermeto Pascoal denunciou que sua aposentadoria foi bloqueada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em nota compartilhada em sua rede social na quinta-feira, 27, o multi-instrumentista explicou que, inicialmente, o benefício havia sido suspenso por pendências de documentação e que agora teve o direito bloqueado devido à ausência de saque dentro da data limite estabelecida pelo órgão.

Na denúncia, o músico cita casos de outros artistas que também tiveram dificuldades em receber o benefício . “O problema é grave, afeta milhares de pessoas e não pode ser tratado com normalidade. Esse caso não é um pedido por privilégio. É um alerta sobre como o sistema trata nossos idosos ”.

Atualmente com 88 anos de idade, Hermeto argumenta que todo o processo de atualização junto ao órgão “depende de aplicativo ou telefone, canais que são difíceis de acessar, especialmente para idosos nessa faixa etária ”.

Mencionando o item 37, “Suspenso por não saque”, o artista acrescenta que a explicação do bloqueio foi pelo pagamento não ter sido “retirado dentro do prazo” , no qual o “ INSS estorna o valor e interrompe os depósitos”.

Confira | Calendário do INSS 2025: veja datas para aposentados no ano

INSS se pronuncia sobre bloqueio de aposentadoria do músico Hermeto Pascoal

Na tarde desta sexta-feira, 28, o INSS se pronunciou sobre o caso de Hermeto Pascoal. Conforme informações da Rádio Agência Brasil, o órgão alega que o alagoano não recebe aposentadoria por idade, mas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), este destinado a “pessoas de baixa renda com mais de 65 anos ou com deficiência de qualquer idade”, e que o do músico foi suspenso em janeiro de 2025.

“Isso acontece quando o segurado não retira o dinheiro em até 60 dias após a data do depósito. Assim, os créditos são devolvidos pelo banco ao INSS e o pagamento fica suspenso até que a situação seja regularizada com a atualização cadastral, inclusive no banco”, acrescentou a Agência.