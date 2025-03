Diretor de série rodada em Brasil e Uruguai é preso, acusado de dar golpe na Netflix

O diretor Carl Erik Rinsch, que filmou cenas de uma série de ficção científica no Brasil e no Uruguai, foi detido em Los Angeles, acusado de desviar US$ 11 milhões (o equivalente a R$ 62 milhões), destinados a uma custosa produção da Netflix que não se concretizou, informaram as autoridades.

De acordo com a acusação, apresentada em Nova York, o cineasta americano, que dirigiu "47 Ronins", recebeu recursos de uma plataforma de streaming entre 2018 e 2020, mas usou o dinheiro em investimentos pessoais.