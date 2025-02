Morre Lee Joo-sil, atriz de ‘Invasão Zumbi’ e 'Round 6', aos 81 anos

A atriz sul-coreana Lee Joo-sil morreu no domingo, 2, aos 81 anos de idade. A informação foi confirmada pela 1230Culture, agência da Coreia do Sul que gerenciava a carreira da atriz. Em comunicado à imprensa, a empresa detalhou que Joo-sil foi diagnosticada com câncer no estômago há cerca de três meses.

Nascida em 8 de março de 1944, a atriz iniciou sua carreira artística ainda na juventude, tendo marcado seu nome em produções teatrais, para a televisão e o cinema.