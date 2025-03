Lady Gaga agradece Framboesa de Ouro e promete "não fazer Coringa 3" no SNL

Lady Gaga: cantora brinca com a recepção negativa do filme 'Coringa' / Crédito: Reprodução/Saturday Night Live

Em sua participação no programa de humor “Saturday Night Live”, no sábado, 8, Lady Gaga brincou com a recepção do público e da crítica ao filme “Coringa: Delírio a Dois”. Na ocasião, agradeceu ao prêmio de “Pior Dupla na Tela” no Framboesa de Ouro. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A premiação é conhecida como uma paródia do Oscar, e busca indicar os “piores filmes do ano”. A atuação da artista no longa-metragem, ao lado de Joaquin Phoenix, entrou na disputa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A piada é com eles. Adoro ganhar coisas”, brincou em seu monólogo. “Meu Framboesa de Ouro me deixa um passo mais perto de um EGORT; é como um EGOT, mas é doloroso”.

A brincadeira é uma referência ao acrônimo "EGOT", que referencia os artistas com as seguintes estatuetas: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. Ao adicionar o R, a cantora ironizou o nome original do prêmio Framboesa de Ouro na língua inglesa (Razzie Awards). O monólogo da artista está disponível com o áudio original (inglês) no YouTube do programa "Saturday Night Live". É possível ativar legendas em inglês ou a tradução automática para o português.