O Eternauta: tudo sobre história adaptada pela Netflix com Ricardo Darín

Netflix estreia série argentina O Eternauta em 30 de abril. A adaptação do clássico quadrinho traz Ricardo Darín no papel principal; confira

A série, dirigida por Bruno Stagnaro, contará com seis episódios e é uma produção da plataforma em parceria com a K&S Films.

A série não só traz o enredo original como também busca expandir a história, com novas camadas e aprofundamentos na trama, para manter o suspense e engajar os novos espectadores, além dos fãs do quadrinho.

Além de Ricardo Darín, o elenco conta com Carla Peterson (conhecida por seu papel em El Secreto de Sus Ojos), César Troncoso, Andrea Pietra e Marcelo Subiotto. A trama também conta com a participação de outros talentos da TV e do cinema argentino.

Durante a década de 1950, Oesterheld e sua obra foram alvo de censura por parte do regime militar argentino, o que gerou uma conexão entre a narrativa da graphic novel e temas de resistência e luta contra opressores.

A série busca manter essa carga política e crítica, preservando a essência do material original, ao mesmo tempo em que reflete os desafios contemporâneos enfrentados pela sociedade.

“O Eternauta” gera expectativa nos fâs

A adaptação de O Eternauta para a televisão gera grande expectativa entre os fãs da graphic novel, que esperam uma versão fiel e, ao mesmo tempo, moderna, da obra.

A série também é vista como uma oportunidade de introduzir uma nova geração de espectadores ao universo criado por Oesterheld e Solano López.

A crítica argentina já começou a destacar o potencial da produção para se tornar um marco no gênero de ficção científica na televisão latino-americana.

Com seu lançamento programado para o dia 30 de abril, O Eternauta promete ser um dos maiores sucessos de 2025, não apenas no mercado argentino, mas também no cenário global, conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo.

